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Olcay Şahan: Avrupa'ya gideceğiz
Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018
Kayserispor karşılaşmasında Burak’a topuk pası ile müthiş bir asist yapan Olcay Şahan, Avrupa kupalarına katılacaklarını dile getirdi.
Önemli bir avantaj yakaladıklarını belirten 30 yaşındaki sol kanat, "Avrupa'ya gideceğiz. En azından bu sezon bunu taraftara hediye etmemiz gerekiyor" dedi.
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