Kayserispor karşılaşmasında Burak’a topuk pası ile müthiş bir asist yapan Olcay Şahan, Avrupa kupalarına katılacaklarını dile getirdi.

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Önemli bir avantaj yakaladıklarını belirten 30 yaşındaki sol kanat, "Avrupa'ya gideceğiz. En azından bu sezon bunu taraftara hediye etmemiz gerekiyor" dedi.