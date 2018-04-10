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    10 Nisan 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    Olcay Şahan: Avrupa'ya gideceğiz

    Şahan: Avrupaya gideceğiz
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018

    Kayserispor karşılaşmasında Burak’a topuk pası ile müthiş bir asist yapan , Avrupa kupalarına katılacaklarını dile getirdi.

    Önemli bir avantaj yakaladıklarını belirten 30 yaşındaki sol kanat, "Avrupa'ya gideceğiz. En azından bu sezon bunu taraftara hediye etmemiz gerekiyor" dedi.

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