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    10 Nisan 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    Ali Sürmen'den yönetime tam destek

    Yönetime tam destek
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018

    Divan Başkanlık Kurulu Başkanı , “Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin hedeflerini gerçekleştirebilmesi için her türlü desteği vermeye hazırız” dedi

    Bordo-mavili kulübün Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yeni göreve gelen Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulunun hedeflerini gerçekleştirmesi için her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını bildirdi Sürmen, şunları kaydetti: "Seçilen yönetimin, başarıyı uzun vadeye yayması, tüzüğü yapma ve Trabzonsporluluk ruhunu benimseyenlerle yola devam etme arzusu, beklentilere uygun ve desteklenmesi gereken bir reçetedir. Yönetimin hedeflerini gerçekleştirmesi ve ortak akıl üretmesi yönünde yapacağı çalışmalarda Divan Başkanlık Kurulu ve diğer kurullar, her türlü katkıyı vermeye hazırdır." , yapılan kongrenin camiaya hayırlı olmasını da diledi.

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