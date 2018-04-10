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Joao Pereira'dan Abdülkadir Ömür'e övgü!
Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018
Fırtına'nın Portekizli savunmacısı Pereira, Abdülkadir Ömür’e övgü yağdırdı.
33 yaşındaki sağ bek, "Gördüğüm en yetenekli futbolcu Abdülkadir. Trabzonspor taraftarı gördüğüm en tutkulusu diyebilirim. Gerçekten de takımlarına inanılmaz bağlılar" ifadesini kullandı.
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