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Ofsayt lideri Trabzonspor
Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018
Bu sezon Spor Toto Süper Lig’de en fazla ofsayt bayrağına yakalanan takım Trabzonspor (82), oyuncu da Burak Yılmaz (49) oldu.
Bordo-mavililer, ayrıca rakiplerini en az ofsayta düşüren takım konumunda bulunuyor. (33)
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