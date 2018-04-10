;
    10 Nisan 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    Ofsayt lideri Trabzonspor

    Fırtına o istatistikte lider!
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018

    Bu sezon Spor Toto Süper Lig’de en fazla ofsayt bayrağına yakalanan takım (82), oyuncu da (49) oldu.

    Bordo-mavililer, ayrıca rakiplerini en az ofsayta düşüren takım konumunda bulunuyor. (33)

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    TRABZONSPOR HABERLERİ
    İşte Rıza Çalımbayın Trabzonspordaki istatistikleri İşte Rıza Çalımbay'ın Trabzonspor'daki istatistikleri
    Ahmet Ağaoğlu kolları sıvadı! Ahmet Ağaoğlu kolları sıvadı!
    Yönetime tam destek Yönetime tam destek
    BİZE ULAŞIN