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Jose Sosa'dan Arjantin ve Türkiye kültürüyle ilgili açıklama
Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018
Sosa’dan Arjantin ve Türkiye kültürü ile ilgili açıklama geldi
Tangocu, "Türk çayı dediğimiz siyah çay Arjantin'de sadece sabahları kahvaltıda ve sadece bir bardak içilir. Mate çayını ise bütün gün içeriz. Arjantin'de insanlar birbirini mate içmeye davet eder" dedi.
SOSA: HEP DAHA İYİSİ VAR
Sosa, şu ana kadarki performansını beğenmediğini söyledi. Arjantinli 10 numara, "Performansımdan mutlu değilim. Ben kişisel olarak her zaman bir adım fazlasını isteyen biriyim. Daha iyisini yapmak gerekebilir. Yoksa kötü de değilim" ifadesini kullandı.
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