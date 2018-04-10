;
    10 Nisan 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    Jose Sosa'dan Arjantin ve Türkiye kültürüyle ilgili açıklama

    Sosadan Türk çayı açıklaması
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018

    Sosa’dan Arjantin ve Türkiye kültürü ile ilgili açıklama geldi

    Tangocu, "Türk çayı dediğimiz siyah çay Arjantin'de sadece sabahları kahvaltıda ve sadece bir bardak içilir. Mate çayını ise bütün gün içeriz. Arjantin'de insanlar birbirini mate içmeye davet eder" dedi.

    SOSA: HEP DAHA İYİSİ VAR

    Sosa, şu ana kadarki performansını beğenmediğini söyledi. Arjantinli 10 numara, "Performansımdan mutlu değilim. Ben kişisel olarak her zaman bir adım fazlasını isteyen biriyim. Daha iyisini yapmak gerekebilir. Yoksa kötü de değilim" ifadesini kullandı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    TRABZONSPOR HABERLERİ
    İşte Rıza Çalımbayın Trabzonspordaki istatistikleri İşte Rıza Çalımbay'ın Trabzonspor'daki istatistikleri
    Ahmet Ağaoğlu kolları sıvadı! Ahmet Ağaoğlu kolları sıvadı!
    Yönetime tam destek Yönetime tam destek
    BİZE ULAŞIN