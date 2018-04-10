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Yerliler Trabzonspor'u uçuruyor
Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018
Karadeniz ekibinin kaydettiği 50 golün 36'sını yerli futbolcular attı. Fileleri 22 kez sarsan Burak zirvede
Fırtına 'yı futbolcular taşıyor... Trabzonspor'un attığı 50 golün 36'sı yerlilerden gelirken, 22 gol kaydeden Burak en skorer isim. Bordo-mavili ekipte 2'nci sırada ise Yusuf Yazıcı yer aldı. Genç oyuncu, Süper Lig'de 27 karşılaşmada 6 kez ağları sarstı. 3'er kez gol sevinci yaşayan isimler ise 24 Süper Lig maçına çıkan Olcay ve 23 defa Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür oldu. Bu sezon oynadığı futbolla Milli Takım'ın da değişmezlerinden olan Okay ise 26 mücadelede 2 gol kez gol sevinci yaşadı. Yabancılardan N'Doye ve Rodallega'nın 4, Kucka'nın 3, Onazi'nin 2 ve Bero'nun ise 1 golü bulunuyor.
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