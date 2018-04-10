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    10 Nisan 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    Yerliler Trabzonspor'u uçuruyor

    Yerliler Fırtınayı uçuruyor
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018

    Karadeniz ekibinin kaydettiği 50 golün 36'sını yerli futbolcular attı. Fileleri 22 kez sarsan Burak zirvede

    Fırtına 'yı futbolcular taşıyor... 'un attığı 50 golün 36'sı yerlilerden gelirken, 22 gol kaydeden Burak en skorer isim. Bordo-mavili ekipte 2'nci sırada ise Yusuf Yazıcı yer aldı. Genç oyuncu, Süper Lig'de 27 karşılaşmada 6 kez ağları sarstı. 3'er kez gol sevinci yaşayan isimler ise 24 Süper Lig maçına çıkan Olcay ve 23 defa Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür oldu. Bu sezon oynadığı futbolla Milli Takım'ın da değişmezlerinden olan Okay ise 26 mücadelede 2 gol kez gol sevinci yaşadı. Yabancılardan N'Doye ve Rodallega'nın 4, Kucka'nın 3, Onazi'nin 2 ve Bero'nun ise 1 golü bulunuyor.

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