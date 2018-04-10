İşte Rıza Çalımbayın Trabzonspordaki istatistikleri

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İşte Rıza Çalımbay'ın Trabzonspor'daki istatistikleri
Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018
Karadeniz ekibi, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 20 lig maçında 10 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 36 puan elde etti
Çalımbay ile 1.8 puan ortalamasıyla maçlarını oynayan Karadeniz ekibi, ligin 16. haftasında zirveye 5 puan yaklaşmasına karşın 2. yarıda çöktü.
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