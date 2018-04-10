;
    10 Nisan 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    İşte Rıza Çalımbay'ın Trabzonspor'daki istatistikleri

    İşte Rıza Çalımbayın Trabzonspordaki istatistikleri
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018

    Karadeniz ekibi, teknik direktör yönetiminde 20 lig maçında 10 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 36 puan elde etti

    Çalımbay ile 1.8 puan ortalamasıyla maçlarını oynayan Karadeniz ekibi, ligin 16. haftasında zirveye 5 puan yaklaşmasına karşın 2. yarıda çöktü.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    TRABZONSPOR HABERLERİ
    Ahmet Ağaoğlu kolları sıvadı! Ahmet Ağaoğlu kolları sıvadı!
    Yönetime tam destek Yönetime tam destek
    Şahan: Avrupaya gideceğiz Şahan: Avrupa'ya gideceğiz
    BİZE ULAŞIN