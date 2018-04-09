Ağaoğlu: Abdülkadir ve Yusuf’un ortaya koyduğu mücadele benim kanımı kaynatıyor. Altyapıdaki gençler bu iki futbolcuya bakarak motive olacak

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Ağaoğlu,vegibigenç oyuncuları izlerkendamarlarındaki kanındaha da heyecanlı aktığınıvurguladı. Ağaoğlu, "Altyapıdangelen oyuncularınortaya koyduğu mücadeleBen hepaltyapıya inanan birisiyim.'nın kadrosunabaktığınızda alt yapısından5-6 oyuncu görüyorsunuz.Diğer taraftan'ya bakıyorsunuz.Tekdüze yönetimi de yoktur.iseniz endüstriningereğini yerine getireceksiniz.ve Yusuf'abaktığımda gözlerim farklıbakıyor. Altyapıdaki oyuncuoradave'u gördüğü zamano zaman motive olur.yer yoktur diye düşünceiçine girerse çok zorlanırsınız" ifadesini kullandı.