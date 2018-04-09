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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı açıklaması
Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018
Ağaoğlu: Abdülkadir ve Yusuf’un ortaya koyduğu mücadele benim kanımı kaynatıyor. Altyapıdaki gençler bu iki futbolcuya bakarak motive olacak
Başkan Ağaoğlu, Abdülkadir ve Yusuf gibi genç oyuncuları izlerken damarlarındaki kanın daha da heyecanlı aktığını vurguladı. Ağaoğlu, "Altyapıdan gelen oyuncuların ortaya koyduğu mücadele benim damarlarımdaki kanı kaynatıyor. Ben hep altyapıya inanan birisiyim. Barcelona'nın kadrosuna baktığınızda alt yapısından 5-6 oyuncu görüyorsunuz. Diğer taraftan Porto'ya bakıyorsunuz. Futbol tek düze bir oyun da değildir. Tek düze yönetimi de yoktur. Endüstri iseniz endüstrinin gereğini yerine getireceksiniz. Abdülkadir ve Yusuf'a baktığımda gözlerim farklı bakıyor. Altyapıdaki oyuncu orada Abdülkadir ve Yusuf'u gördüğü zaman o zaman motive olur. Bu takımın A kadrosunda yer yoktur diye düşünce içine girerse çok zorlanırsınız" ifadesini kullandı.
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