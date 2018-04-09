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Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018
Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, önemli açıklamalar yaptı.
Öncelikle problemlerin tespit edileceğini belirten Hacısalihoğlu, "İnceleme sonucu eksikler belirlenip faaliyete geçilecek. Bunlar uzun zaman alacak işler değil. Ben 3 yıl yetmez diyorum. 5 yıllık yapmak lazım. 3 yıl derseniz 5 sene yetmeyebilir. Birkaç dönemli programla başarı gelir" dedi.
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