Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, önemli açıklamalar yaptı.

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Öncelikle problemlerin tespit edileceğini belirten Hacısalihoğlu, "İnceleme sonucu eksikler belirlenip faaliyete geçilecek. Bunlar uzun zaman alacak işler değil. Ben 3 yıl yetmez diyorum. 5 yıllık yapmak lazım. 3 yıl derseniz 5 sene yetmeyebilir. Birkaç dönemli programla başarı gelir" dedi.