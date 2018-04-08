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    08 Nisan 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Beşiktaş Kulübü'nden Ahmet Ağaoğlu'na tebrik mesajı

    Beşiktaştan Ahmet Ağaoğluna tebrik
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018

    Kulübü, Kulübü'nün başkanlığına seçilen 'nu tebrik etti.

    Kulübü, Kulübünün başkanlığına seçilen 'nu tebrik etti.

    Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde "Ahmet Ağaoğlu'nu tebrik ederiz" başlığıyla yer alan mesajda, "Trabzonspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Ahmet Ağaoğlu'nun oy çokluğuyla başkanlık görevine seçildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Ülkemizin güzide kulüplerinden Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu arkadaşlarına görevlerinde başarılar dileriz." görüşlerine yer verildi.

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