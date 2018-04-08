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Beşiktaş Kulübü'nden Ahmet Ağaoğlu'na tebrik mesajı
Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018
Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor Kulübü'nün başkanlığına seçilen Ahmet Ağaoğlu'nu tebrik etti.
Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor Kulübünün başkanlığına seçilen Ahmet Ağaoğlu'nu tebrik etti.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde "Ahmet Ağaoğlu'nu tebrik ederiz" başlığıyla yer alan mesajda, "Trabzonspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Ahmet Ağaoğlu'nun oy çokluğuyla başkanlık görevine seçildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Ülkemizin güzide kulüplerinden Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu arkadaşlarına görevlerinde başarılar dileriz." görüşlerine yer verildi.
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