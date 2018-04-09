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    09 Nisan 2018, Pazartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor yöneticisi Mehmet Yiğit Alp'ten önemli açıklamalar

    Trabzonsporun ortak akla ihtiyacı var
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018

    ’un ihtiyacı olan ortak akıl. Hocamızın, futbolcularımızın hepsinin arkasındayız. Yabancıları göndereceğiz haberleri doğru değil”

    Yeni yönetimde yer alan önemli açıklamalar yaptı. Artık yeni bir dönem başladığını dile getiren Alp, "Artık eskiyi konuşmayalım. Trabzonspor'un ihtiyacı olan ortak akıl. Sadece ortak akıl diyorum" dedi. Bütün yabancı oyuncuların gönderileceği yönündeki iddialara ise Alp, "Olur mu öyle bir şey... Neşter ile gelmiyoruz. Yarışan takım var. Hocamızın, oyuncularımızın hepsinin arkasındayız. Futbol ile ilgili şeyleri Özkan hocaya sorabilirsiniz, idari olan şeyleri bize sorabilirsiniz" ifadesini kullandı. Çiçeği burnunda yönetici, borçlar ile ilgili de şunları söyledi: "Demek ki ödeyebiliriz ki göreve talip olduk ve geldik."

    Alp, kulübün maddi durumu ile ilgili yol haritası belirlediklerini dile getirdi.

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