Süper Lig’de oynanan son üç maçta stoperde forma giyen Uğur Demirok, teknik direktör Rıza Çalımbay tarafından Kayserispor maçında yedek bırakıldı.

Bu gelişme üzerine tecrübeli stoper sosyal medya hesabından, "Sabır ya Rabbim sabır" paylaşımında bulundu. Ancak 28. dakikada Onazi sakatlanınca Uğur yerine sahaya çıktı. Okay ön liberoya geçti, Uğur da stoperde yer aldı.