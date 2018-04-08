;
    08 Nisan 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Trabzonsporlu Uğur Demirok'tan isyan: Sabır ya rabbim sabır!

    Trabzonsporlu oyuncudan isyan: Ya sabır!
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    Süper Lig’de oynanan son üç maçta stoperde forma giyen , teknik direktör tarafından Kayserispor maçında yedek bırakıldı.

    Bu gelişme üzerine tecrübeli stoper sosyal medya hesabından, "Sabır ya Rabbim sabır" paylaşımında bulundu. Ancak 28. dakikada Onazi sakatlanınca Uğur yerine sahaya çıktı. Okay ön liberoya geçti, Uğur da stoperde yer aldı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    TRABZONSPOR HABERLERİ
    Trabzonsporda büyük gün bugün Trabzonspor'da büyük gün bugün
    Trabzonsporda gönderilen oyunculara şok menajerlik ücreti! Trabzonspor'da gönderilen oyunculara şok menajerlik ücreti!
    Fırtınada 3 değişiklik Fırtına'da 3 değişiklik
    BİZE ULAŞIN