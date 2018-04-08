Fırtına’nın hocası Rıza Çalımbay, geçen hafta 2-1 kaybettikleri G.Saray derbisinin 11’ine göre 3 değişikliğe gitti

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Stoperde Uğur'un yerine orta saha Okay'a görev veren deneyimli hoca, sağ bekte Pereira'nın yerine Kamil'e şans tanıdı. Cezalı Sosa'nın yokluğunda Onazi forma giydi. En son 2 ay önce Başakşehir sınavında oynayan Castillo da 83'te girerek siftah yaptı.