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Trabzonspor'da 3 değişiklik
Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018
Fırtına’nın hocası Rıza Çalımbay, geçen hafta 2-1 kaybettikleri G.Saray derbisinin 11’ine göre 3 değişikliğe gitti
Stoperde Uğur'un yerine orta saha Okay'a görev veren deneyimli hoca, sağ bekte Pereira'nın yerine Kamil'e şans tanıdı. Cezalı Sosa'nın yokluğunda Onazi forma giydi. En son 2 ay önce Başakşehir sınavında oynayan Castillo da 83'te girerek siftah yaptı.
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