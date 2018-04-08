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    08 Nisan 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da 3 değişiklik

    Fırtınada 3 değişiklik
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    Fırtına’nın hocası , geçen hafta 2-1 kaybettikleri G.Saray derbisinin 11’ine göre 3 değişikliğe gitti

    Stoperde Uğur'un yerine orta saha Okay'a görev veren deneyimli hoca, sağ bekte Pereira'nın yerine Kamil'e şans tanıdı. Cezalı Sosa'nın yokluğunda Onazi forma giydi. En son 2 ay önce Başakşehir sınavında oynayan Castillo da 83'te girerek siftah yaptı.

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