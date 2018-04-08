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    08 Nisan 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'dan Mas ve Bongonda'ya menajerlik ücreti

    Trabzonsporda gönderilen oyunculara şok menajerlik ücreti!
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018

    Fırtına’da devre arasında takımdan gönderilen ve ile ilgili iki önemli detay ortaya çıktı.

    44. dönem yönetim kurulu faaliyet raporu içerisinde yer alan bilgiye göre bordo-mavili takımdan devre arasında 2 milyon 300 bin Euro bonservis bedeli ile Boca Juniors'a satılan için menajerine 200 bin euro ödendi. Yine devre arasında takımdan ayrılan 'nın menajerine ise 180 bin euro ödeme yapıldı.

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