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Trabzonspor'dan Mas ve Bongonda'ya menajerlik ücreti
Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018
Fırtına’da devre arasında takımdan gönderilen Mas ve Bongonda ile ilgili iki önemli detay ortaya çıktı.
44. dönem yönetim kurulu faaliyet raporu içerisinde yer alan bilgiye göre bordo-mavili takımdan devre arasında 2 milyon 300 bin Euro bonservis bedeli ile Boca Juniors'a satılan Mas için menajerine 200 bin euro ödendi. Yine devre arasında takımdan ayrılan Bongonda'nın menajerine ise 180 bin euro ödeme yapıldı.
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