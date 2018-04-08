Trabzonspor'dan sezonun en farklı galibiyeti
Trabzonspor, sahasında ağırladığı Kayserispor’u 4-0’lık skorla geçerek bir taşla iki kuş vurdu.
Hem Avrupa kupaları için en yakın rakibini devre dışı bırakan bordo-mavililer hem de sezonun en farklı galibiyetine de imza attı. Bordo-mavililer bu maçtan önce en farklı skor olarak Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1'le mağlup etmişti.
FIRTINA'NIN 26.GALİBİYETİ
Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor 43 kez karşı karşıya geldi. Bu periyotta bordo-mavililer 26, sarı-kırmızılı takım ise 7 galibiyet aldı. 10 karşılaşmada ise taraflar bir birlerine üstünlük kuramadı. Trabzonspor attığı 74 gole karşılık ise kalesinde 42 gol gördü. Fırtına dünkü galibiyetle puanını 45'e yükseltti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.