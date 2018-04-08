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    08 Nisan 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'dan sezonun en farklı galibiyeti

    Fırtına bir taşla iki kuş vurdu
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    , sahasında ağırladığı Kayserispor’u 4-0’lık skorla geçerek bir taşla iki kuş vurdu.

    Hem Avrupa kupaları için en yakın rakibini devre dışı bırakan bordo-mavililer hem de sezonun en farklı galibiyetine de imza attı. Bordo-mavililer bu maçtan önce en farklı skor olarak Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1'le mağlup etmişti.

    FIRTINA'NIN 26.GALİBİYETİ

    Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor ile 43 kez karşı karşıya geldi. Bu periyotta bordo-mavililer 26, sarı-kırmızılı takım ise 7 galibiyet aldı. 10 karşılaşmada ise taraflar bir birlerine üstünlük kuramadı. Trabzonspor attığı 74 gole karşılık ise kalesinde 42 gol gördü. Fırtına dünkü galibiyetle puanını 45'e yükseltti.

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