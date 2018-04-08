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Trabzonspor'da Burak Yılmaz durdurulamıyor
Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018
Kayseri filelerini iki kez sarsan 32 yaşındaki forvet, 22 gole yükseldi
Karadeniz ekibinin gol makinası Burak Yılmaz durmuyor... Dün de Kayserispor filelerini iki kez sarsan 32 yaşındaki forvet, 22 gole ulaştı ve 26 golle zirvede olan Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'i amansız takibini sürdürdü. 32 yaşındaki forvet maç sonrası, "Geçen hafta mağlubiyet vardı. Galatasaray'a kaybettik. Kayserispor karşılaşmasını maçı ne olursa olsun kazanmak istiyorduk. Kayserispor bize en yakın rakip. Bizim için ayrı özelliği, başkanımızın da son maçı olması. Kazandık ve yolumuza devam ediyorum ve bu çok önemli" diye konuştu.
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