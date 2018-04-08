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    08 Nisan 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da yerli rüzgarı

    Trabzonsporda yerli rüzgarı
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 08.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 4-0 yenen Trabzonspor'da, bu sezon gollerin büyük bölümü yerli oyunculardan geldi.

    Ligde 28 haftalık periyotta 50 kez fileleri havalandıran bordo-mavili takımın gollerinin 36'sını, yerli oyuncular kaydetti.

    Yerli oyuncular, Karadeniz ekibinin attığı gollerde yüzde 72'lik bir orana sahip olurken, Trabzonspor, Süper Lig'de yerli oyuncuları en çok fileleri havalandıran takım olarak dikkati çekti.

    - Burak Yılmaz'dan 22 gol

    Trabzonspor'un en golcü oyuncusu, 22 golle milli futbolcu Burak Yılmaz oldu.

    Burak Yılmaz'ın ardından Yusuf Yazıcı 6, Olcay Şahan ve Abdülkadir Ömür 3'er, Okay Yokuşlu 2 gol kaydetti.

    Yabancı oyunculardan ise Hugo Rodallega ve Dame N'Doye 4'er, Juraj Kucka 3, Ogenyi Onazi 2 ve Matus Bero da 1 olmak üzere 14 gol attı.

    - 42 puana yerli katkısı

    Trabzonspor'da yerli oyuncular, 28 maçın 20'sinde gol atma başarısı gösterdi.

    Yerli oyuncuların gol attığı maçlarda bordo-mavili takım, 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

    Karadeniz ekibi, ligdeki 45 puanının 42'sini yerli oyuncuların gol attığı maçlarda elde etti.

    - Yerli oyuncuların golleri

    Trabzonspor'un ligde gol attığı maçlar ve gol atan yerli oyuncular şöyle:

    Trabzonspor-Atiker Konyaspor (2-1)Burak Yılmaz (2)
    Fenerbahçe-Trabzonspor (2-2)Burak Yılmaz, Olcay Şahan
    Trabzonspor-Gençlerbirliği (3-1)Olcay Şahan
    Medipol Başakşehir-Trabzonspor (2-2)Burak Yılmaz (2)
    Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (3-4)Burak Yılmaz (2)
    Beşiktaş-Trabzonspor (2-2)Olcay Şahan
    Trabzonspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (1-6)

    Abdülkadir Ömür

    Trabzonspor-Galatasaray (2-1)Yusuf Yazıcı
    Trabzonspor-Osmanlıspor (4-3)Burak Yılmaz (2), Yusuf Yazıcı
    Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (1-2)Burak Yılmaz, Okay Yokuşlu
    Trabzonspor-Antalyaspor (3-0)Burak Yılmaz (2)
    Kasımpaşa-Trabzonspor (0-3)Burak Yılmaz
    Trabzonspor-Bursaspor (1-0)Yusuf Yazıcı
    Kardemir Karabükspor-Trabzonspor (1-1)Burak Yılmaz
    Atiker Konyaspor-Trabzonspor (2-2)Burak Yılmaz (2)
    Trabzonspor-Fenerbahçe (1-1)Burak Yılmaz
    Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (1-2)Burak Yılmaz, Abdülkadir Ömür
    Teleset Mobilya Akhisarspor-Trabzonspor (1-3)Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz
    Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor (4-1)Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı (2)
    Trabzonspor-Kayserispor (4-0)Burak Yılmaz (2), Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür

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