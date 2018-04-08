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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Ağaoğlu'na tebrik telgrafı
Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Kulübü Başkanlığına seçilen Ahmet Ağaoğlu'na tebrik telgraf gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Kulübü Başkanlığına seçilen Ahmet Ağaoğlu'na bir tebrik telgrafı göndermiştir" ifadeleri kullanıldı.
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