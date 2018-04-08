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    08 Nisan 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Ağaoğlu'na tebrik telgrafı

    C.Başkanı Erdoğandan Ahmet Ağaoğluna tebrik
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Kulübü Başkanlığına seçilen 'na tebrik telgraf gönderdi.

    Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Kulübü Başkanlığına seçilen 'na bir tebrik telgrafı göndermiştir" ifadeleri kullanıldı.

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