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    08 Nisan 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    TFF ve Galatasaray'dan Ahmet Ağaoğlu'na tebrik

    TFF ve Galatasaraydan Ahmet Ağaoğluna tebrik
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Galatasaray Kulübü, 'nun Kulübü başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik mesajı yayımladı.

    TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, " Kulübü olağanüstü seçimli genel kurul sonucunda başkanlığa seçilen Sayın ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    Galatasaray Kulübünün internet sitesindeki açıklamada ise "Trabzonspor Kulübünün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Sayın Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulunu tebrik eder, Türk sporu için hayırlı olmasını dileriz." görüşlerine yer verildi.


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