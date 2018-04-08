TFF ve Galatasaraydan Ahmet Ağaoğluna tebrik

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TFF ve Galatasaray'dan Ahmet Ağaoğlu'na tebrik
Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Galatasaray Kulübü, Ahmet Ağaoğlu'nun Trabzonspor Kulübü başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Trabzonspor Kulübü olağanüstü seçimli genel kurul sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray Kulübünün internet sitesindeki açıklamada ise "Trabzonspor Kulübünün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Sayın Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulunu tebrik eder, Türk sporu için hayırlı olmasını dileriz." görüşlerine yer verildi.
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