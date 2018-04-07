Fırtına, Kayserispor virajında

Trabzonspor, kendisi gibi Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Kayserispor’u ağırlıyor. Hedef; kazanıp G.Saray yenilgisini telafi etmek

Spor Toto Süper Lig'de 5. sırada yer alan Trabzonspor, bugün evinde 1 puan gerisinde 7. sırada bulunan Kayserispor'u konuk edecek. Şenol Güneş Stadı'ndaki maçta kazanan taraf Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir avantaj sağlayacak. Fırtına'da Castillo ile Bero'nun iyileşmesi Rıza Çalımbay'ın kadro seçimi konusunda alternatiflerini artırdı.

ONAZİ DE KADRODA

Tecrübeli çalıştırıcının, cezalı Jose Sosa'nın yerine ilk 11'e Olcay Şahan ya da Dame N'Doye'dan birisini monte etmesi bekleniyor. Sarı kart cezası biten Ogenyi Onazi de kadroda tekrar yerini alacak. Çalımbay, taraftarlara destek çağrısında bulunurken, kazanıp hem Galatasaray yenilgisini telafi etmek hem de Avrupa yolunda en önemli rakiplerinden birisini ekarte etmek istediklerini dile getirdi.

SOSA CEZALI DURİCA SAKAT

Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Sosa ile sakatlıkları süren kaleci Esteban ve Durica forma giyemeyecek. Kayserispor'da da Kucher sarı kart cezalısı; Badji ise sakatlığı nedeniyle kadroda yok.

TAKTİK ÇALIŞMA YAPTILAR

Bordo-mavililer hazırlıklarını dün yaptığı taktik antrenmanla tamamlayarak, kampa girdi. Bilet satışı devam ediyor. Kale arkaları 25 lira, misafir tribün ise 30 lira. Diğer biletler ise 40 liradan başlayıp, 425 liraya kadar çıkıyor.