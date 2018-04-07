Hurmadan Trabzonspor açıklaması

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Hurma'dan Trabzonspor açıklaması
Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 06.04.2018
Fırtına'nın eski sportif direktörü Süleyman Hurma, Trabzonspor’da atmosfer değişmeden kim gelirse gelsin başarılı olamayacağını söyledi
Hurma, "Ağaoğlu 'başarılı olsun' isterim; ancak orada bir güruh var. Her gelene kan kusturuyorlar. Yönetimleri de, teknik heyet ve futbolcuları da olumsuz etkiliyorlar" dedi.
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