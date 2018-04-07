Hurmadan Trabzonspor açıklaması

Fırtına'nın eski sportif direktörü Süleyman Hurma, Trabzonspor’da atmosfer değişmeden kim gelirse gelsin başarılı olamayacağını söyledi

TRABZONSPOR HABERLERİ

Hurma, "Ağaoğlu 'başarılı olsun' isterim; ancak orada bir güruh var. Her gelene kan kusturuyorlar. Yönetimleri de, teknik heyet ve futbolcuları da olumsuz etkiliyorlar" dedi.