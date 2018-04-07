;
    07 Nisan 2018, Cumartesi

    TRABZONSPOR

    Hurma'dan Trabzonspor açıklaması

    Hurmadan Trabzonspor açıklaması
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 06.04.2018

    Fırtına'nın eski sportif direktörü , ’da atmosfer değişmeden kim gelirse gelsin başarılı olamayacağını söyledi

    Hurma, "Ağaoğlu 'başarılı olsun' isterim; ancak orada bir güruh var. Her gelene kan kusturuyorlar. Yönetimleri de, teknik heyet ve futbolcuları da olumsuz etkiliyorlar" dedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    TRABZONSPOR HABERLERİ
    Fırtına, Kayserispor virajında Fırtına, Kayserispor virajında
    İşte Trabzonsporun muhtemel ilk 11i İşte Trabzonspor'un muhtemel ilk 11'i
    Trabzonspor, Kayserispor maçına hazır Trabzonspor, Kayserispor maçına hazır
    BİZE ULAŞIN