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Trabzonspor, Kayserispor maçına hazır
Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 06.04.2018
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, tedavisi süren Esteban Alvarado'nun katılmadığı, Jan Durica'nın ise takımdan ayrı çalıştığı belirtildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın son bölümünde bordo-mavililerin, yarı sahada çift kale maç yaptığı kaydedildi.
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