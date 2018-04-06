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    06 Nisan 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor, Kayserispor maçına hazır

    Trabzonspor, Kayserispor maçına hazır
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 06.04.2018

    , 'in 28. haftasında yarın ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, tedavisi süren Esteban Alvarado'nun katılmadığı, Jan Durica'nın ise takımdan ayrı çalıştığı belirtildi.

    Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın son bölümünde bordo-mavililerin, yarı sahada çift kale maç yaptığı kaydedildi.


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