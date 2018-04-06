Trabzonspor’da hedef 3 puan

Trabzonspor, yarın sahasında konuk edeceği Kayserispor karşısından 3 puanla ayrılarak Avrupa umudunu sürdürmek istiyor.

Ligde 42 puanla 5'inci sırada yer alan ve 4'üncü sıradaki Fenerbahçe'nin 9 puan gerisinde bulunan Trabzonspor, yarın sahasında 41 puanlı Kayserispor'u konuk edecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak Avrupa umudunu sürdürmeye çalışacak. Saat 16.00'da Medical Park Stadı'nda oynanacak maçta, hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.



KADRODA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor'da bu maç öncesi Esteban ile Durica'nın sakatlıkları devam ediyor. Tedavileri tamamlanan Castillo ile Bero'nun ise kadroda yer alabileceği belirtildi. Bordo-mavililerde teknik direktör Rıza Çalımbay, son oynanan Galatasaray maçı 11'inden farklı olarak kadroda yine zorunlu değişikliğe gidecek. Deneyimli teknik adamın kart cezalısı Sosa'nın yerine bu maçta Abdülkadir'e görev vermesi bekleniyor.



TRABZONSPOR'UN KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

Onur- Pereira, Uğur, Hubocan, Novak- Okay, Kucka- Olcay, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir- Burak