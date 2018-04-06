Ahmet Ağaoğlu listeyi sundu

Seçilmesi kesin gibi olan Ahmet Ağaoğlu’nun listesinde Hayrettin Hacısalihoğlu, Mehmet Yiğit Alp, Haluk Şahin, Cahit Erdem, Ömer Sağıroğlu ve Önder Bülbüloğlu gibi isimler var

Trabzonspor kulübü, yarın ve pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulunda 17'nci başkanını seçecek. Resmi olarak adaylığını açıklayan isimler ise Ahmet Ağaoğlu ve Metin Kaya oldu. Ağaoğlu ile Kaya'nın yönetim listeleri de açıklandı. Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen'e teslim edilen Ahmet Ağaoğlu'nun listesinde; Hayrettin Hacısalihoğlu, Mehmet Yiğit Alp, Haluk Şahin, Cahit Erdem, Ömer Sağıroğlu ve Önder Bülbüloğlu yer alıyor.

TAM DESTEK ALDI

Metin Kaya'nın asil üyelerinin yer aldığı listede ise; Seykan Gülen, Alaattin Aksoy, Murat Salihoğlu, Necati Selvitop, Abdurrahman Samat, Taner Eyüpoğlu, Mustafa Baki, Burhan Polat, Mücahit Sefa Mataracı, Oktay Çavuşoğlu, Muhammet Emin Keser, Yener Durmuş, Yasin Kaya ve Gökhan Bahadır bulunuyor. Camianın tam desteğini alan Ağaoğlu favori durumda.

AĞAOĞLU'NUN RENGİ BORDO

Başkan adayı Ahmet Ağaoğlu'nun listesinin sunulmasının ardından diğer başkan adayı Metin Kaya'nın da Divan Başkanlık Kurulu'na gelmesiyle 2 adaylı seçimdeki kongrenin oy pusularının rengi de belirlendi. Ahmet Ağaoğlu'nun listesinde yer alan Ömer Sağıroğlu ile başkan adayı Metin Kaya arasında yapılan kura çekilişi sonrası Ağaoğlu'nun seçime bordo, Metin Kaya'nın ise mavi renkteki listeyle gireceği belirlendi. Ayrıca bağımsız olarak yönetim kurulu üyeliği başvurusunda bulunan Levent Sekban da beyaz pusula ile seçime girecek.