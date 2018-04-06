Trabzonsporun olağanüstü genel kurulu yarın

Trabzonspor Kulübünde olağanüstü genel kurul yarın başlayacak.

Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek ve iki gün sürecek genel kurulda yarın, yönetim kurulunun idari ve mali raporları okunduktan sonra ibrası oylanacak. İkinci gün ise başkan adaylarının konuşmasının ardından başlayacak oy verme işlemi, saat 17.00'ye kadar sürecek.

7 bin 578 üyenin oy verme hakkının bulunduğu genel kurulda Ahmet Ağaoğlu ile Metin Kaya, bordo-mavili kulübün 17. başkanı olmak için yarışacak.

Trabzonspor'da 50 yıllık kulüp tarihinde 44 kez başkanlık seçimi gerçekleştirilirken, 16 başkan görev yaptı.

Bordo-mavililerde Ali Osman Ulusoy, Rıfat Dedeoğlu, Suat Oyman, Salih Erdem, Şamil Ekinci, Ahmet Celal Ataman, Mustafa Günaydın, Mehmet Ali Yılmaz, Mazhar Afacan, Faruk Nafiz Özak, Özkan Sümer, Atay Aktuğ, Nuri Albayrak, Sadri Şener, İbrahim Hacıosmanoğlu ve Muharrem Usta, başkanlığa seçilen isimler oldu.