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    06 Nisan 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Trabzonlu taraftarlardan çadırlı protesto!

    Trabzonlu taraftarlardan çadırlı protesto!
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018

    F.Bahçe’nin 2010-2011 sezonunda şike yaptığını iddia eden bir grup taraftarı, İsviçre’nin Zürih kentinde bulunan Genel Merkezi önünde FIFA’nın “şike sürecine müdahil olmama” yönündeki kararını protesto etmek için çadır kurdu.

    lu göstericilerden İbrahim Ertürk, "Bu yaptığımız eylemle, 'ya 'Bu konuda ya karar vereceksin, ya karar vereceksin' durumunu hatırlatmak istiyoruz. Açlık grevi de yapacağız" dedi.

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