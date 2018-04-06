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Trabzonlu taraftarlardan çadırlı protesto!
Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018
F.Bahçe’nin 2010-2011 sezonunda şike yaptığını iddia eden bir grup Trabzonspor taraftarı, İsviçre’nin Zürih kentinde bulunan FIFA Genel Merkezi önünde FIFA’nın “şike sürecine müdahil olmama” yönündeki kararını protesto etmek için çadır kurdu.
Trabzonsporlu göstericilerden İbrahim Ertürk, "Bu yaptığımız eylemle, FIFA'ya 'Bu konuda ya karar vereceksin, ya karar vereceksin' durumunu hatırlatmak istiyoruz. Açlık grevi de yapacağız" dedi.
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