06 Nisan 2018, Cuma
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"Sakin ol Pereira"
Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018
Fırtına'nın en hırslı isimlerinden Pereira, Rıza Çalımbay’ın yakın takibine girdi.
Çalımbay, 33 yaşındaki Portekizli sağ beki, zaman zaman maçlarda gösterdiği agresif tavırları ve çok sert oyunu konusunda uyardı. Pereira, G.Saray derbisinde kırmızı kart görebilirdi.
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