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    06 Nisan 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    "Sakin ol Pereira"

    Sakin ol Pereira
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018

    Fırtına'nın en hırslı isimlerinden Pereira, ’ın yakın takibine girdi.

    Çalımbay, 33 yaşındaki Portekizli sağ beki, zaman zaman maçlarda gösterdiği agresif tavırları ve çok sert oyunu konusunda uyardı. Pereira, G.Saray derbisinde kırmızı kart görebilirdi.

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