Fırtınada Burak ve Bero sevinci

Kayserispor maçının hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren bordo-mavili takımda sakatlıkları nedeniyle önceki gün idmana çıkmayan Burak Yılmaz ile Matus Bero dün takımla çalıştı

Karadeniz ekibi, yarın Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, tedavisi devam eden Esteban'ın katılmadığı, Durica'nın ise takımdan ayrı çalıştığı belirtildi. Önceki günkü idmanda yer alamayan Burak ve Bero'nun, dün takımla idmana çıktığı bildirildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın son bölümünde bordo-mavililerin, yarı sahada çift kale maç yaptığı kaydedildi.

UĞUR İÇİN PASTA

Bu arada Karadeniz ekibinin genç kaleci Uğurcan Çakır'a 22'inci yaş günü dolayısıyla teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından doğum günü kutlaması yapıldığı aktarıldı.