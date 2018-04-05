Fırtına 3te 3 yapamadı

05 Nisan 2018, Perşembe
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Fırtına 3'te 3 yapamadı
Giriş Tarihi: 04.04.2018
G.Saray’a kaybeden Fırtına, 2018’de 3 maç üst üste kazanmayı başaramadı.
Geçen yılın son dönemlerinde art arda 5 karşılaşmayı galip bitirdikten sonra yeni yıla ilk 5 maçta 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle kötü başlayan Karadeniz ekibi, derbi öncesi Akhisar ve Malatya'ya puan vermemişti.
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