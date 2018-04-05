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    05 Nisan 2018, Perşembe

    TRABZONSPOR

    Trabzon'da Castillo sevinci

    Trabzonda Castillo sevinci
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 04.04.2018

    Fırtına, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

    Rıza Çalımbay yönetimindeki idmana sakatlığı bulunan Esteban katılmazken, Burak, Bero, N'Doye ve Castillo da ayrı çalıştı. Isınmanın ardından pas çalışması, dayanıklılık koşusu ve dar alanda maç yapıldı. 1 aydır takımla çalışamayan Castillo da çalışmanın son kısmında takımına eşlik etti. Öte yandan ilköğretim öğrencileri de idmana gelerek takıma moral verdi, futbolcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.


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