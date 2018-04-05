Trabzonda Castillo sevinci

Fırtına, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Rıza Çalımbay yönetimindeki idmana sakatlığı bulunan Esteban katılmazken, Burak, Bero, N'Doye ve Castillo da ayrı çalıştı. Isınmanın ardından pas çalışması, dayanıklılık koşusu ve dar alanda maç yapıldı. 1 aydır takımla çalışamayan Castillo da çalışmanın son kısmında takımına eşlik etti. Öte yandan ilköğretim öğrencileri de idmana gelerek takıma moral verdi, futbolcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.



