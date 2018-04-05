Trabzonda Castillo sevinci

05 Nisan 2018, Perşembe
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Trabzon'da Castillo sevinci
Giriş Tarihi: 04.04.2018
Fırtına, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Rıza Çalımbay yönetimindeki idmana sakatlığı bulunan Esteban katılmazken, Burak, Bero, N'Doye ve Castillo da ayrı çalıştı. Isınmanın ardından pas çalışması, dayanıklılık koşusu ve dar alanda maç yapıldı. 1 aydır takımla çalışamayan Castillo da çalışmanın son kısmında takımına eşlik etti. Öte yandan ilköğretim öğrencileri de idmana gelerek takıma moral verdi, futbolcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
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