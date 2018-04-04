Kucka’nın kabusu

SEZON başında Milan’dan alınan Kucka, Galatasaray deplasmanında son zamanların en güzel gollerinden birine imza atarken, bordo-mavililerin Slovak yıldızın fileleri sarstığı maçlarda kazanamaması dikkat çekti.

30 yaşındaki ön libero, Trabzonspor formasıyla 3 gol atarken, bordo-mavililer bu periyotta Göztepe'ye 3-2, Alanyaspor'a 4-3 son olarak Cimbom'a 2-1 kaybetti. Fırtına, Kucka'nın asist yaptığı karşılaşmalarda ise Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı, Kasımpaşa'yı ise 3-0 mağlup etti. Kucka'nın G.Saray'a attığı gol, 2014-15 sezonu başından bu yana ligde en uzak mesafeden atılan gol oldu. (51 metre)