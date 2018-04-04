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    04 Nisan 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    Kucka’nın kabusu

    Kucka’nın kabusu
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 04.04.2018

    SEZON başında Milan’dan alınan , Galatasaray deplasmanında son zamanların en güzel gollerinden birine imza atarken, bordo-mavililerin Slovak yıldızın fileleri sarstığı maçlarda kazanamaması dikkat çekti.

    30 yaşındaki ön libero, formasıyla 3 gol atarken, bordo-mavililer bu periyotta Göztepe'ye 3-2, Alanyaspor'a 4-3 son olarak Cimbom'a 2-1 kaybetti. Fırtına, 'nın asist yaptığı karşılaşmalarda ise Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı, Kasımpaşa'yı ise 3-0 mağlup etti. Kucka'nın G.Saray'a attığı gol, 2014-15 sezonu başından bu yana ligde en uzak mesafeden atılan gol oldu. (51 metre)

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