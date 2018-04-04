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    04 Nisan 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    İstediğini alamadı

    İstediğini alamadı
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 04.04.2018

    Bordo-mavili takım bu sezon İstanbul takımlarına karşı oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve 3 kez de mağlup oldu. Fırtına bu periyotta 17 puan yitirerek darbe yedi

    Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda G.Saray'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımlarına karşı 9. maçını oynadı. Beşiktaş, G.Saray, F.Bahçe, Başakşehir ve Kasımpaşa takımları karşısında bordo-mavililer 2 galibiyet, 4 beraberlik elde etti ve 3 kez de mağlup oldu. Attığı 13 gole karşılık kalesinde 13 gol gördü. Karadeniz ekibi, 17 puan kaybederken, 10 puan topladı. Trabzonspor, bu sezon İstanbul'da rakipleriyle yaptığı 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve 1 kez de kaybetti. 10 gol atıp 8 tane yedi.

    KASIMPAŞA HARİÇ!
    Fırtına bu periyotta 6 puanı hanesine yazdırırken, 9 puan bıraktı. Trabzonspor, Kasımpaşa dışında Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Başakşehir ile Trabzon'da karşılaştı. Söz konusu karşılaşmalarda ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

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