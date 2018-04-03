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    03 Nisan 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

    Trabzonsporda Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 Giriş Tarihi: 03.04.2018

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Nisan Cumartesi günü Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana, tedavileri süren Esteban, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir, Uğur ve Durica katılmadı.

    Bero, Burak ve Castillo ise takımdan ayrı yan sahada çalıştı.

    Bordo-mavililer, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın son bölümünde ise pas çalışması yaptı.

    Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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