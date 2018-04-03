Trabzonsporda Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

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Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 Giriş Tarihi: 03.04.2018
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Nisan Cumartesi günü Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana, tedavileri süren Esteban, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir, Uğur ve Durica katılmadı.
Bero, Burak ve Castillo ise takımdan ayrı yan sahada çalıştı.
Bordo-mavililer, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın son bölümünde ise pas çalışması yaptı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.
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