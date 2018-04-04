Sosa’dan öz eleştiri

“Ben kişisel olarak her zaman bir adım fazlasını isteyen biriyim. Yoksa kötü oynadığımı düşünmüyorum. Takımım için daha fazlasını yapmak istiyorum”

Fırtına'nın yıldızı Sosa, performansından memnun olmadığını belirtti. Şu anki performansından mutlu olmadığına dikkat çeken 32 yaşındaki tangocu, "Yanlış anlaşılmak istemem. Kötü olduğum veya takım olarak kötü olduğumuz anlamına gelmesin. Ben kişisel olarak her zaman bir adım fazlasını isteyen biriyim" dedi.

DAHA İYİ OLMALIYIM

Sosa şöyle devam etti: "Futbolda ne kazanmış olursanız olun hep bir adım sonrası vardır. Bunu isteyen biri olarak kendi performansımdan memnun değilim ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kötü olduğumu düşünmüyorum, sadece hep daha iyi olmak istiyorum. Takımım için daha fazlasını yapmak istiyorum."