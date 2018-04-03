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    03 Nisan 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    Trabzon değer yitirdi

    Trabzon değer yitirdi
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 Giriş Tarihi: 03.04.2018

    Borsa İstanbul’da işlem gören spor şirketleri arasında yılın ilk çeyreğinde , hem aylık hem de çeyreklik bazda yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu.

    Bordo-mavili hisselerin yüzde 9.5 oranında değer yitirdiği belirtildi.

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