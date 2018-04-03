03 Nisan 2018, Salı
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'Korkaklar asla kazanamaz'
Giriş Tarihi: 03.04.2018
Yerel gazeteler, Galatasaray yenilgisini ‘hüsran’ olarak yorumladı.
İşte o başlıklar...
Taka: "İstanbul'da hüsran." Günebakış: "Hüsran!" Karadeniz: "Ruh gitti adı kaldı", "Koskoca Trabzonspor'u ne hallere düşürdünüz." Sonnokta: "Arıza belli!" Kuzey Ekspres: "Korkaklar asla kazanamaz!"
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