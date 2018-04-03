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    03 Nisan 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    'Korkaklar asla kazanamaz'

    Korkaklar asla kazanamaz
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 03.04.2018

    Yerel gazeteler, Galatasaray yenilgisini ‘hüsran’ olarak yorumladı.

    İşte o başlıklar...

    Taka: "İstanbul'da hüsran." Günebakış: "Hüsran!" Karadeniz: "Ruh gitti adı kaldı", "Koskoca 'u ne hallere düşürdünüz." Sonnokta: "Arıza belli!" Kuzey Ekspres: "Korkaklar asla kazanamaz!"

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