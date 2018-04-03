Abdülkadire büyük destek

G.Saray derbisinde Abdülkadir Ömür’ün topu kaptırması sonrası gol yenmişti

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Bu pozisyonda çok büyük bir üzüntü yaşayan 18 yaşındaki futbolcuya destek verirken, "Sen iyi bir futbolcusun ve moralini bozma" dediler.