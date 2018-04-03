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    03 Nisan 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    Abdülkadir'e büyük destek

    Abdülkadire büyük destek
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 Giriş Tarihi: 03.04.2018

    G.Saray derbisinde ’ün topu kaptırması sonrası gol yenmişti

    Bu pozisyonda çok büyük bir üzüntü yaşayan 18 yaşındaki futbolcuya destek verirken, "Takma kafanı. Olur böyle şeyler. Sen iyi bir futbolcusun ve moralini bozma" dediler.

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