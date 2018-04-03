Abdülkadire büyük destek

03 Nisan 2018, Salı
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Abdülkadir'e büyük destek
Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 Giriş Tarihi: 03.04.2018
G.Saray derbisinde Abdülkadir Ömür’ün topu kaptırması sonrası gol yenmişti
Bu pozisyonda çok büyük bir üzüntü yaşayan 18 yaşındaki futbolcuya destek verirken, "Takma kafanı. Olur böyle şeyler. Sen iyi bir futbolcusun ve moralini bozma" dediler.
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