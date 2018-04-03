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    03 Nisan 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    Fırtına evinde kral

    Fırtına evinde kral
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 Giriş Tarihi: 03.04.2018

    Basketbol’un bileği evinde bükülmüyor.

    Bordo-mavililer, evinde oynadığı son 5 maçı kazandı. Son olarak evinde Pınar Karşıyaka'yı 108-105 mağlup eden bordo- mavililer, evinde Tofaş, Sakarya, Banvit ve Gaziantep'e de şans tanımadı.

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