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Fırtına evinde kral
Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 Giriş Tarihi: 03.04.2018
Trabzonspor Basketbol’un bileği evinde bükülmüyor.
Bordo-mavililer, evinde oynadığı son 5 maçı kazandı. Son olarak evinde Pınar Karşıyaka'yı 108-105 mağlup eden bordo- mavililer, evinde Tofaş, Sakarya, Banvit ve Gaziantep'e de şans tanımadı.
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