Çalımbay: Olcaya katılmıyorum

Genç futbolcuların bedelini ödedik” diyen Olcay için Rıza Çalımbay, “Söylediklerine katılmıyorum. Derbileri ille de tecrübeli futbolcular mı oynayacak” ifadesini kullandı

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray derbisi sonrası "Çok genç oyuncumuz var. Bunun bedelini ödedik" şeklinde açıklama yapan futbolcusu Olcay Şahan'a tepki gösterdi. Deneyimli teknik adam "Olcay'ın açıklamalarına katılmıyorum. Genç oyuncu diye bir şey yok. Derbileri sadece tecrübeli futbolcular mı oynayacak? Yusuf 2 milli maç yaptı, düşüş olabilir. Bu görüşe katılmıyorum" dedi. Bu arada Olcay'ın da açıklamalarının yanlış anlaşıldığını söylediği dile getirildi.

YANLIŞ ANLAŞILDIM

30 yaşındaki kanat oyuncusunun, "Söylemek istediğim bu değildi. Genç futbolculara şans verilmesini her zaman sonuna kadar desteklemişimdir. Biz derbide baskıya karşılık veremedik. Yakaladığımız şansları değerlendiremedik" dedi.