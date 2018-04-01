Trabzonsporda 5 eksik

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Trabzonspor'da 5 eksik
Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018
Bordo-mavili takım, 5 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı kart cezalısı Nijeryalı Ogenyi Onazi'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Kolombiyalı kaleci Esteban Alvarado, Jan Durica, Fabian Castillo ile Matus Bero, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
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