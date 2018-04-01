Büyük kapışma

Lider G.Saray bugün saat 19.00’da evinde Trabzonspor’u konuk ediyor Sarı-kırmızılılar, zirve yarışındaki takipçileriyle arasındaki puan farkını korumanın, Fırtına ise Avrupa iddiasını daha da güçlendirmenin peşinde

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, bu akşam Türk Telekom Stadı'nda güçlü rakibi Trabzonspor'u ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Ligde 54 puanla en yakın rakibi Başakşehir'in 1 puan önünde lider durumda bulunan sarı-kırmızılılar, Trabzonspor maçını kazandığı takdirde hem liderliğini sürdürecek, hem de şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle arasında puan farkını korumuş olacak.

BiRER CEZALILARI VAR

Üst üste son iki maçından da galibiyetle ayrılarak Avrupa Kupaları'na katılma noktasında umutlanan Trabzon ise, G.Saray deplasmanından da 3 puanla ayrılarak hem galibiyet serisini sürdürmeyi, hem de Avrupa iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. G.Saray'da tecrübeli orta saha oyuncusu Fernando Reges, Trabzonspor'da da Onazi, sarı kart cezaları nedeniyle bugünkü derbide forma giyemeyecekler. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Martin Linnes'in durumu kesinlik kazanmazken; bordo-mavililerde ise Esteban, Durica, Castillo ile Bero da görev yapamayacak.