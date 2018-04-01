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    01 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Büyük kapışma

    Büyük kapışma
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018

    Lider G.Saray bugün saat 19.00’da evinde ’u konuk ediyor Sarı-kırmızılılar, zirve yarışındaki takipçileriyle arasındaki puan farkını korumanın, Fırtına ise Avrupa iddiasını daha da güçlendirmenin peşinde

    Spor Toto Süper Lig'in lideri , bu akşam Türk Telekom Stadı'nda güçlü rakibi Trabzonspor'u ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Ligde 54 puanla en yakın rakibi Başakşehir'in 1 puan önünde lider durumda bulunan sarı-kırmızılılar, maçını kazandığı takdirde hem liderliğini sürdürecek, hem de şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle arasında puan farkını korumuş olacak.

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    Üst üste son iki maçından da galibiyetle ayrılarak Avrupa Kupaları'na katılma noktasında umutlanan Trabzon ise, G.Saray deplasmanından da 3 puanla ayrılarak hem galibiyet serisini sürdürmeyi, hem de Avrupa iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. G.Saray'da tecrübeli orta saha oyuncusu Fernando Reges, Trabzonspor'da da Onazi, sarı kart cezaları nedeniyle bugünkü de forma giyemeyecekler. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Martin Linnes'in durumu kesinlik kazanmazken; bordo-mavililerde ise Esteban, Durica, Castillo ile Bero da görev yapamayacak.

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