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    01 Nisan 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Trabzon'da 7 futbolcu ceza sınırında

    Trabzonda 7 futbolcu ceza sınırında
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018

    Fırtına'da 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında

    Üçer sarı kartları olan Onur Kıvrak, Mustafa Akbaş, Okay, Olcay ve N'Doye bu akşam da kart görmeleri durumunda haftaya Kayserispor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek. Sınırda yer alan Bero ve Durica ise kadroda yer almıyor.

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