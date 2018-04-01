Trabzonda 7 futbolcu ceza sınırında

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Trabzon'da 7 futbolcu ceza sınırında
Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018
Fırtına'da 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında
Üçer sarı kartları olan Onur Kıvrak, Mustafa Akbaş, Okay, Olcay ve N'Doye bu akşam da kart görmeleri durumunda haftaya Kayserispor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek. Sınırda yer alan Bero ve Durica ise kadroda yer almıyor.
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