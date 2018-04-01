Trabzonda 7 futbolcu ceza sınırında

Fırtına'da 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Üçer sarı kartları olan Onur Kıvrak, Mustafa Akbaş, Okay, Olcay ve N'Doye bu akşam da kart görmeleri durumunda haftaya Kayserispor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek. Sınırda yer alan Bero ve Durica ise kadroda yer almıyor.