Trabzonspor bu sezon ilk kez...

Trabzonspor, deplasmandaki Galatasaray mağlubiyetiyle bu sezon İstanbul’da oynadığı 5. maçta ilk yenilgisini aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Trabzonspor, bu sezon ki 5. ve son İstanbul maçını oynadı. Bu maç öncesinde bordo-mavililer, İstanbul'da Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile berabere kalırken, Kasımpaşa'yı da mağlup etmişti. Karadeniz ekibi sarı-kırmızılılara Türk Telekom Stadyumu'nda 2-1 yenilerek, bu sezon İstanbul'daki ilk yenilgisini almış oldu.

Trabzonspor'un İstanbul takımlarıyla yaptığı maçların sonuçları şöyle:

Fenerbahçe: 2 - Trabzonspor: 2

Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2

Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 2

Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 3

Galatasaray: 2 - Trabzonspor: 0