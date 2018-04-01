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    01 Nisan 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor bu sezon ilk kez...

    Trabzonspor bu sezon ilk kez...
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018

    , deplasmandaki Galatasaray mağlubiyetiyle bu sezon İstanbul’da oynadığı 5. maçta ilk yenilgisini aldı.

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan , bu sezon ki 5. ve son İstanbul maçını oynadı. Bu maç öncesinde bordo-mavililer, İstanbul'da Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile berabere kalırken, Kasımpaşa'yı da mağlup etmişti. Karadeniz ekibi sarı-kırmızılılara Türk Telekom Stadyumu'nda 2-1 yenilerek, bu sezon İstanbul'daki ilk yenilgisini almış oldu.

    Trabzonspor'un İstanbul takımlarıyla yaptığı maçların sonuçları şöyle:

    Fenerbahçe: 2 - Trabzonspor: 2
    Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2
    Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 2
    Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 3
    Galatasaray: 2 - Trabzonspor: 0

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