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    01 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Gomis attı, Burak sessiz

    Gomis attı, Burak sessiz
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018

    - maçında iki takım golcüleri de karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların golcüsü Bafetimbi gol atarken, bordo-mavililerin forveti ise ses kaldı.

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan - maçında ligin golcüleri de karşı karşıya geldi. Gol krallığında zirvede olan Bafetimbi ile takipçisi , müsabakaya 11 başladı. 2-1 sarı-kırmızılıların üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada sarı-kırmızılıların golcüsü Gomis, rakip fileleri havalandırdı. Bordo-mavililerin yıldızı Burak ise maçı gol atamadan tamamladı.

    Gol krallığı yarışında Gomis, 26 golle zirvede yer alırken, Burak ise 20 golle ikinci sırada bulunuyor.

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