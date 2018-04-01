Gomis attı, Burak sessiz

Galatasaray-Trabzonspor maçında iki takım golcüleri de karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların golcüsü Bafetimbi Gomis gol atarken, bordo-mavililerin forveti Burak Yılmaz ise ses kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında ligin golcüleri de karşı karşıya geldi. Gol krallığında zirvede olan Bafetimbi Gomis ile takipçisi Burak Yılmaz, müsabakaya 11 başladı. 2-1 sarı-kırmızılıların üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada sarı-kırmızılıların golcüsü Gomis, rakip fileleri havalandırdı. Bordo-mavililerin yıldızı Burak ise maçı gol atamadan tamamladı.

Gol krallığı yarışında Gomis, 26 golle zirvede yer alırken, Burak ise 20 golle ikinci sırada bulunuyor.