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Gomis attı, Burak sessiz
Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018
Galatasaray-Trabzonspor maçında iki takım golcüleri de karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların golcüsü Bafetimbi Gomis gol atarken, bordo-mavililerin forveti Burak Yılmaz ise ses kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında ligin golcüleri de karşı karşıya geldi. Gol krallığında zirvede olan Bafetimbi Gomis ile takipçisi Burak Yılmaz, müsabakaya 11 başladı. 2-1 sarı-kırmızılıların üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada sarı-kırmızılıların golcüsü Gomis, rakip fileleri havalandırdı. Bordo-mavililerin yıldızı Burak ise maçı gol atamadan tamamladı.
Gol krallığı yarışında Gomis, 26 golle zirvede yer alırken, Burak ise 20 golle ikinci sırada bulunuyor.
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