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    01 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Trabzonsporlu futbolcudan, Galatasaray'a sert gönderme

    Trabzonsporlu futbolcudan, Galatasaraya sert gönderme
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018

    lu futbolcu , Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenildikleri maçta sarı-kırmızılı taraftarlara sitem etti.

    Karşılaşmadan sonra yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Olcay, Galatasaray taraftarının aleyhine yaptığı tezahüratlara tepki göstererek, "Galatasaray taraftarını tebrik etmek istiyorum. 'Şikeci Trabzon' diye bağırabiliyorlarsa Fenerbahçe'yi destekliyorlardır." ifadelerini kullandı.

    Genç oyuncuların yaptığı hatalarla maçı kaybettiklerini vurgulayan Olcay, "Trabzonspor'un çok genç oyuncuları var. Bunun bedelini de bugün ödedik. Bu oyuncularımız tecrübe kazandı. Böyle büyük maçlarda takımda çok genç olursa sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Maalesef bugün böyle oldu. Son iki maçta 6 puan almıştık. Kazanıp üst kademeye tırmanmak istiyorduk. Üzgünüz." şeklinde konuştu.

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