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    01 Nisan 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Trabzon kafilesinde 22 oyuncu

    Trabzon kafilesinde 22 oyuncu
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018

    İstanbul kafilesinde 22 oyuncu yer aldı.

    İşte o isimler: Onur Kıvrak, Uğurcan, Arda, Pereira, Kamil, Uğur, Mustafa, Hubocan, Hüseyin, Samican, Abdurrahim, Novak, Batuhan, Kucka, Yusuf, Sosa, Okay, Olcay Şahan, Abdülkadir Ömür, Rodallega, N'Doye ve Burak Yılmaz.

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