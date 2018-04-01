01 Nisan 2018, Pazar
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Trabzon kafilesinde 22 oyuncu
Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018
İstanbul kafilesinde 22 oyuncu yer aldı.
İşte o isimler: Onur Kıvrak, Uğurcan, Arda, Pereira, Kamil, Uğur, Mustafa, Hubocan, Hüseyin, Samican, Abdurrahim, Novak, Batuhan, Kucka, Yusuf, Sosa, Okay, Olcay Şahan, Abdülkadir Ömür, Rodallega, N'Doye ve Burak Yılmaz.
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