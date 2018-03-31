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    31 Mart 2018, Cumartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'a İstanbul'da coşkulu karşılama!

    Trabzonspora İstanbulda coşkulu karşılama!
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maç için İstanbul'a geldi.

    Saat 13.00'te Trabzon'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Bordo-mavili kafileyi bir grup taraftar karşıladı. Havalimanı çıkışında bekleyen Bordo-mavili taraftarlar, futbolcuların takım otobüsüne bindiği sırada sevgi gösterilerinde bulundular.

    Trabzonspor'un İstanbul'a getirdiği kadroda şu isimler bulunuyor;

    "Onur, Uğurcan, Arda, Pereira, Kamil, Uğur, Mustafa, Hubocan, Hüseyin, Samican, Abdurrahim, Novak, Batuhan, Kucka, Yusuf, Sosa, Okay, Olcay, Abdülkadir, Rodallega, N'Doye ve Burak."

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