Trabzonspora İstanbulda coşkulu karşılama!

31 Mart 2018, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor'a İstanbul'da coşkulu karşılama!
Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maç için İstanbul'a geldi.
Saat 13.00'te Trabzon'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Bordo-mavili kafileyi bir grup taraftar karşıladı. Havalimanı çıkışında bekleyen Bordo-mavili taraftarlar, futbolcuların takım otobüsüne bindiği sırada sevgi gösterilerinde bulundular.
Trabzonspor'un İstanbul'a getirdiği kadroda şu isimler bulunuyor;
"Onur, Uğurcan, Arda, Pereira, Kamil, Uğur, Mustafa, Hubocan, Hüseyin, Samican, Abdurrahim, Novak, Batuhan, Kucka, Yusuf, Sosa, Okay, Olcay, Abdülkadir, Rodallega, N'Doye ve Burak."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ