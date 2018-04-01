01 Nisan 2018, Pazar
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"Burada gelip deplasmanda defans yapacak değiliz. Mutlaka oynayıp, golü düşünmemiz gerekiyor, bunları yapabilecek arkadaşlar bunlar. Düşündüklerimizi sahaya yansıtmamız lazım, böyle maçlarda iyi oyuncular ortaya çıkar."
Rıza Çalımbay: Defans yapacak değiliz
Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadele öncesinde bordo-mavili ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.
İşte RIza Çalımbay'ın açıklamaları:
"Burada gelip deplasmanda defans yapacak değiliz. Mutlaka oynayıp, golü düşünmemiz gerekiyor, bunları yapabilecek arkadaşlar bunlar. Düşündüklerimizi sahaya yansıtmamız lazım, böyle maçlarda iyi oyuncular ortaya çıkar."
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