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    01 Nisan 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Rıza Çalımbay: Defans yapacak değiliz

    Rıza Çalımbay: Defans yapacak değiliz
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadele öncesinde bordo-mavili ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

    İşte RIza Çalımbay'ın açıklamaları:

    "Burada gelip deplasmanda defans yapacak değiliz. Mutlaka oynayıp, golü düşünmemiz gerekiyor, bunları yapabilecek arkadaşlar bunlar. Düşündüklerimizi sahaya yansıtmamız lazım, böyle maçlarda iyi oyuncular ortaya çıkar."

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