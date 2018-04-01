Rıza Çalımbay: Defans yapacak değiliz

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadele öncesinde bordo-mavili ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

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İşte RIza Çalımbay'ın açıklamaları:"Burada gelip deplasmanda defans yapacak değiliz. Mutlaka oynayıp, golü düşünmemiz gerekiyor, bunları yapabilecek arkadaşlar bunlar. Düşündüklerimizi sahaya yansıtmamız lazım, böyle maçlarda iyi oyuncular ortaya çıkar."