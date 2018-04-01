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    01 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Seyirci rekoru kırılabilir

    Seyirci rekoru kırılabilir
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018

    Bu akşam Türk Telekom Stadı’nda oynanacak G.Saray- derbisinde seyirci rekoru kırılması bekleniyor.

    65 TL ile 700 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkan biletlerin tamamının tükendiği ifade edilirken, özel koreografiler hazırlayan sarı-kırmızılı taraftarların stadı doldurarak sezonun rekorunu kırmayı hedeflediği ifade edildi.

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