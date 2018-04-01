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Seyirci rekoru kırılabilir
Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018
Bu akşam Türk Telekom Stadı’nda oynanacak G.Saray-Trabzonspor derbisinde seyirci rekoru kırılması bekleniyor.
65 TL ile 700 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkan biletlerin tamamının tükendiği ifade edilirken, özel koreografiler hazırlayan sarı-kırmızılı taraftarların stadı doldurarak sezonun rekorunu kırmayı hedeflediği ifade edildi.
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