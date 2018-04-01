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    01 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Galatasaray'dan kırmızı kart isyanı!

    Galatasaraydan kırmızı kart isyanı!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018

    Süper Lig'in 27. haftasında  sahasında 'u ağırladı. Mücadele esnasında Pereira'nın Selçuk İnan'a yaptığı sert faul Galatasaraylıları kızdırdı.

    Feghouli'nin 7. dakikadaki golüyle sarı kırmızılılar öne geçerken, 15. dakikada tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Köşe gönderinde Selçuk İnan'ın top sakladığı pozisyonda Joao Pereira, kaptan Selçuk İnan'ın bileğine sert şekilde bastı.

    lılar bu pozisyonda kırmızı kart beklerken hakem Fırat Aydınus pozisyona devam dedi.

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