Galatasaraydan kırmızı kart isyanı!

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Galatasaray'dan kırmızı kart isyanı!
Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadele esnasında Pereira'nın Selçuk İnan'a yaptığı sert faul Galatasaraylıları kızdırdı.
Feghouli'nin 7. dakikadaki golüyle sarı kırmızılılar öne geçerken, 15. dakikada tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Köşe gönderinde Selçuk İnan'ın top sakladığı pozisyonda Joao Pereira, kaptan Selçuk İnan'ın bileğine sert şekilde bastı.
Galatasaraylılar bu pozisyonda kırmızı kart beklerken hakem Fırat Aydınus pozisyona devam dedi.
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